Energiepreise im Großhandel „Sichere, nachhaltige Energie hat ihren Preis, und das wird erstmal so bleiben“

E.On hat angekündigt, gesunkene Preise weiterzugeben. Deutschlands größter Energieversorger will am 1. September die Preise für Millionen Strom- und Gaskunden in Deutschland in der Grundversorgung und in Sondertarifen senken. Weitere Tarife will E.On im Frühjahr verbilligen. „Mit Blick auf die Normalisierung der Marktbedingungen sehen wir die unternehmerische Verantwortung, vorhandenen Spielraum für Preissenkungen im Heimatmarkt zu nutzen“, sagte Spieker. E.On hat in Deutschland insgesamt rund zwölf Millionen Strom- und zwei Millionen Gaskunden.