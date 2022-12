Energiepreise: Wacker Chemie und Thyssen-Krupp wollen Energiepreisbremsen nicht nutzen

Wacker Chemie teilte am Freitag auf Anfrage mit, in der jetzigen Form seien die Regelungen nicht nutzbar und stellten keine Entlastung dar. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Industriekonzerns Thyssen-Krupp gegenüber Reuters und der „Rheinischen Post“: „Thyssen-Krupp prüft derzeit noch, ob einzelne Unternehmen der Gruppe anspruchsberechtigt sein könnten, das dürfte aber an der 40-Prozent-Regel scheitern.“