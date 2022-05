Energiepreise Wer bei den Spritpreisen abzockt

Manuel Frondel hat einen eindeutigen Verdacht. Der Wirtschaftswissenschaftler ist Professor für Energieökonomik und angewandte Ökonometrie der Ruhr-Universität Bochum und Leiter des Kompetenzbereiches „Umwelt und Ressourcen“ am RWI, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Das RWI veröffentlicht regelmäßig einen Benzinpreis-Spiegel. In diesem Spiegel werden die Preise für Benzin und Diesel ohne Steuern ins Verhältnis zum Rohölpreis gesetzt, gemessen in Euros. „An dieser Differenz können wir dann erkennen, wie hoch die Marge beim Verkauf von Kraftstoffen in etwa sein wird“, sagt Frondel in der aktellen Folge von „High Voltage“, dem wöchentlichen Energie-Podcast der „Wirtschaftswoche“. „Und diese Marge ist eben im März besonders hoch gegangen.“ Dabei verdienen nach Frondels Vermutung weniger die Tankstellenbetreiber an dieser Marge, sondern eher die Raffineriebetreiber. „Wir können an den hohen Ölpreisen ablesen, dass die Ölförderer derzeit große Gewinne machen dürften, das ist ganz klar“, sagt Frondel. Aber nicht nur die werden große Gewinne machen, sondern auch diejenigen, die Raffinerien betreiben. Die beschriebene Lücke (zwischen Ölpreisen und Spritpreisen) geht nach unserem Verdacht vor allen Dingen auf die Raffinerien zurück. Und das ist in einem Oligopol Markt mit wenigen Anbietern auch durchaus möglich“, sagt Frondel.