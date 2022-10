Energiesparverordnung Mediziner: 19 Grad am Arbeitsplatz nicht für jeden Job geeignet

06. Oktober 2022

Die Grenze von maximal 19 Grad in öffentlichen Gebäuden gilt für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeiten. Bild: imago images Bild:

Möglichst wenig heizen und so Gas und Strom sparen – das ist inzwischen auch in Büros im öffentlichen Dienst ein Thema. Es gibt Ärzten zufolge aber Tätigkeiten, wo die Temperaturabsenkung an Grenzen stößt.