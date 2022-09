Energietechnik Ein größerer Vorstand soll Siemens Energy endlich aus der Krise führen

Bereits per Oktober steigt der gebürtige Inder und amerikanische Staatsbürger Vinod Philip in den Vorstand auf und verantwortet dort Schlüsselfunktionen wie Einkauf, Logistik, IT und Projektabwicklung. Der 48-Jährige mit Master in Materialwissenschaft und Master in International Business ist seit fast 20 Jahren in der Siemens-Energietechnik tätig. Vor seiner aktuellen Position leitete er den Service für fossile Kraftwerke.