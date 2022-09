Energietechnik: Siemens Energy erwägt Produktions-Auslagerung bei Problemtochter Gamesa

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy erwägt, bei seiner spanischen Problemtochter Siemens Gamesa Teile der Produktion auszulagern. „Der rapide Hochlauf der Windkraft auf See wird bei den Herstellern hohe Investitionen erfordern“, sagte der Chef von Siemens Energy, Christian Bruch, in einem am Freitag vorab veröffentlichten Interview des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.