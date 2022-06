Energietechnikkonzern: Siemens Energy schmiedet Wasserstoff-Bündnis mit Air Liquide

Die Produktion solle in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen, teilten die Konzerne am Donnerstag mit. Bis 2025 solle die jährliche Produktionskapazität auf drei Gigawatt hochgefahren werden. Siemens Energy übernehme 74,9 Prozent der Anteile an dem Joint Venture, Air Liquide den Rest. Sitz des Gemeinschaftsunternehmens sei Berlin, wo auch die Produktion angesiedelt werde.