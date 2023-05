Energieunternehmen RWE bekräftigt Pläne für Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken

Vertreter der Klimabewegung warfen RWE ein „Festhalten am fossilen Geschäftsmodell“ vor. Damit ignoriere der Konzern die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Klima, Umwelt und Gesundheit, hieß es in einer von der Umweltorganisation BUND vorab veröffentlichten Mitteilung mehrerer Organisationen. RWE müsse sich verstärkt beim Ausbau erneuerbarer Energien in Nordrhein-Westfalen engagieren. „Auf die Ausschüttung einer Dividende sollte die RWE AG zugunsten der Erhöhung der Rückstellungen für die Bewältigung der Ewigkeitslasten der Braunkohlegewinnung verzichten“, forderten die Verbände.



