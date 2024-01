Energieunternehmen: Uniper-Chef fordert vom Bund zügige Kraftwerksstrategie

Der Düsseldorfer Stromerzeuger Uniper hat vor Verzögerungen beim Bau der für die Energiewende benötigten Gaskraftwerke gewarnt und von der Bundesregierung rasche Klarheit über die Rahmenbedingungen gefordert. „Ohne festen Rahmen wird niemand in Deutschland in neue Gaskraftwerke investieren“, sagte Uniper-Chef Michael Lewis am Dienstagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung Düsseldorf (WPV).