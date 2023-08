Energieversorger CO2-Neutralität und möglicher Staatsausstieg – wie sieht Unipers Zukunft aus?

„Uniper ist zurück auf Kurs“, sagte Lewis in einem Analystencall. Die Investitionen in den Konzernumbau könne der Konzern ohne weitere Hilfe des Bundes stemmen, auch wenn sich die außergewöhnlichen Ergebnisse des laufenden Jahres in den nächsten Jahren nicht wiederholen ließen. Uniper habe viele Dinge aus der Krise des vergangenen Jahres gelernt. „Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht noch mal in eine ähnliche Situation geraten.“



Der Versorger hat inzwischen seine Kreditlinie bei der Staatsbank KfW auf 11,5 Milliarden von 16,5 Milliarden Euro zurückgefahren und liebäugelt mit einem rascheren Rückzug des Staates. Uniper prüfe, wie die Staatshilfe zurückgezahlt werden könne, sagte Finanzchefin Jutta Dönges. Um sich zum Volumen oder zum Weg zu äußern, sei es aber noch zu früh. Verhandlungen mit der Bundesregierung über den Staatsausstieg würden in den nächsten Monaten erwartet.