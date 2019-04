Energieversorger Der Bluff mit den steigenden Strompreisen

Solche Briefe trudelten zum Jahreswechsel bei vielen Haushalten ein: Zum 1. Februar 2019 müsse man den Strompreis anheben, teilte der Anbieter Greenpeace Energy seinen Kunden im Dezember 2018 mit. Grund dafür: steigende Beschaffungskosten, etwa an der Strombörse. „Im letzten Jahr sind diese Börsenpreise stark gestiegen – von Oktober 2017 bis Oktober 2018 um fast 60 Prozent.“ Zwar kaufe der Ökostromanbieter seinen Strom gar nicht an der Börse ein. Aber kein Kraftwerksbetreiber verkaufe seinen Strom unterhalb des Börsenniveaus. Daher „müssen auch wir mehr für Strom aus sauberen Kraftwerken bezahlen“, schrieb das Hamburger Unternehmen. Jüngst gab in der Berliner Hauptstadt der lokale Grundversorger Vattenfall bekannt, die Preise zum 1. Juni anzuheben: um 4,5 Prozent in der Grundversorgung, einer Art Basisstromtarif. Auch er berief sich auf die steigenden Preise an der Energiebörse.