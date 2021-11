Energieversorger Grün und erfolgreich? Wie schafft E.On das, Herr Birnbaum?

Die Kernfrage lautet: Wie wird Birnbaum Wachstum ausbuchstabieren? In einem englischsprachigen Podcast hat er schon vor einigen Monaten Kernpunkte einer Strategie skizziert. Er sagte der Branche „Jahrzehnte des Wachstums“ voraus, denn schließlich stelle man hier ja „zweifellos das Fundament der modernen Gesellschaft zur Verfügung“. „Die Elektrifizierung lässt ganze Sektoren in unsere Richtung schwenken.“ Birnbaum sagte, er sehe drei Prioritäten: „Wachstum ist Priorität Nummer eins. Nachhaltigkeit, die das Wachstum antreibt, ist Priorität Nummer zwei. Und Nummer drei ist Digitalisierung. Wer sein Geschäft nicht digitalisieren kann, der sollte es nicht betreiben.“ Nur: Was heißt das konkret? An welchen Stellen wird Birnbaum welche Beträge in den Ausbau der Netze investieren? Wo setzt er Schwerpunkte bei der Digitalisierung, bei dem umfassenden Einbau so genannter Smart Meter, intelligenter Messgeräte? Und was genau plant er, um die Netze und Transportwege wasserstofffähig zu machen? Erst vor wenigen Tagen hat Birnbaum, gemeinsam mit Katherina Reiche, Chefin der E.On-Tochter Westenergie, einen Plan vorgestellt, um Wasserstoff in das Ruhrgebiet zu bekommen. Wasserstoff sei das „neue Grubengold“, sagte Birnbaum markig. Aber es wird dauern, bis dieses Grubengold ausgebeutet werden kann. Eine Investitionsentscheidung bei diesem Projekt soll nicht vor 2023 getroffen werden.