Energieversorger Grün und erfolgreich? Wie will E.On das schaffen, Herr Birnbaum?

Mit Messner hat Birnbaum nicht nur die italienische Staatsbürgerschaft gemein, sondern auch die Leidenschaft für die Berge. In einem bemerkenswerten „FireSideChat“ – hier passt das von E.On gewählte Bild nicht – sitzt Birnbaum mit Messner, dem „Legendary Mountaineer and Environmentalist“ im Pitztal und sinniert über die Rolle der Energiewirtschaft bei der Klimawende. Es geht um den schwindenden Permafrost in den Alpen, resultierenden Steinschlag, schwindende Gletscher. Ein Gespräch auf Augenhöhe, getrieben von der Sorge ums Klima. „Nur in Technologie und Innovation besteht Hoffnung“, sagt Birnbaum da. Und: „Ich finde es super, dass ich für eine Firma arbeite, die als Produkt die Basis für moderne Gesellschaften bereitstellt. Ohne uns gibt’s keine moderne Gesellschaft. Das haben wir in der Coronazeit gesehen. Die ganzen Intensivbetten: Ohne Strom sind die nichts wert. Da kannst Du so viele haben, wie du willst. Erfolgreicher Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich primär eine erfolgreiche Energiewende.“ E.On wandele sich „zum Partner der europäischen Dekarbonisierung“, schreibt Birnbaum in einem LinkedIn-Post.