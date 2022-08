Energieversorger Rekordgewinne dank Gaskrise: Hat RWE das verdient?

Experten sind sich weitgehend einig, dass am Merit-Order-Prinzip zur Organisation des Strommarktes festgehalten werden sollte. „Wir stecken in einer Energiekrise, aber nicht in einer Krise des Strommarktdesigns“, sagt etwa Hertie-School-Professor Lion Hirth. „Alles Herumdoktern an der Preisfindung auf dem Strommarkt ist im allerbesten Fall Symptombekämpfung und keine Lösung des Problems.“ Und auch bei der Umsetzbarkeit einer Übergewinnsteuer gibt es Zweifel.