Der in der Gas-Krise aufgefangene Energieversorger Uniper will mit einem Kapitalschnitt den Weg für den Ausstieg des Staates ebnen. Eine drastische Herabsetzung des Grundkapitals und die Zusammenlegung von je 20 Aktien zu einer solle Uniper wieder dividendenfähig machen, teilte der Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit.