Energieversorger: RAG-Stiftung steigt ins Rennen um Versorger Steag ein

Die RAG-Stiftung schaltet sich in den Bieterprozess um den Energiekonzern Steag ein und will dafür ein Bündnis mit der Holding EPH des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky schmieden. „Wir können bestätigen, dass die RAG-Stiftung in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Bildung eines Konsortiums mit EPH ist“, erklärte die RAG-Stiftung am Dienstagabend. „Mehr kommentieren wir nicht.“ Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor darüber berichtet.