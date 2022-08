Energieversorger Rekordgewinne dank Gaskrise: Hat RWE das verdient?

Ganz anders sieht das bei dem zweiten Essener Riesen aus: RWE. In der Bitterkeit der Energiekrise ist RWE so etwas wie der deutsche Glückskonzern. Denn nicht nur beflügeln hohe Großhandelspreise für Strom den Umsatz. Gleichzeitig bittet der grüne Wirtschaftsminister auf Knien und per Gesetz darum, dass Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz gehen, de facto mit open end. Und der Stress am Strommarkt – merci, la France! – führt dazu, dass die Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke – RWE hat eins im Emsland – täglich an politischem Momentum gewinnt.

Freilich ziert sich die Spitze. Aber klar ist auch: Wenn hier der Betrieb per Order aus Berlin gestreckt wird, wird RWE sich auch das satt entlohnen lassen. Läuft also. Und zwar so gut, das Konzernchef Markus Krebber schon vor ein paar Tagen die Prognose für das laufende Jahr angehoben hat. Heute stellt er die Zahlen des ersten Halbjahres vor.