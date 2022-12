Energieversorger: RWE erhält Zuschlag für Offshore-Windpark in den USA

Mit dem Zuschlag in der Auktion vergrößert RWE das eigene Offshore-Windportfolio in den USA auf etwa 4,6 Gigawatt, einschließlich des im Februar 2022 erworbenen Pachtgebiets in der New Yorker Bucht. Zusätzlich betreibt RWE in den USA bereits Onshore-Solar- und Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 4,5 Gigawatt.