Energieversorgung Diese vier Grafiken zeigen, wo in Deutschland Öl und Gas gefördert werden

Entsprechend befinden sich die zehn produktionsstärksten Erdgasfelder in dem Bundesland an der Nordsee-Küste, allen voran das Feld Goldenstedt-Oythe in der Nähe von Vechta, aber auch das Feld Völkersen südöstlich von Bremen. Dabei hat Niedersachsen sich seit Ausbruch der Krise bemüht, nicht nur bei der Gasproduktion führend zu bleiben, sondern auch bei Importen künftig eine zentrale Rolle zu spielen. Nicht nur das so wichtige schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird in dem Bundesland liegen, sondern ab 2023, so der Plan, auch das schwimmende Terminal in Stade an der Elbe.