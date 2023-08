Doch die geschwächte Nachfrage könnte vor allem für die Hersteller, die ihre Produktion im Eiltempo hochgefahren haben, problematisch werden. So hat beispielsweise Vaillant nach eigenen Angaben die drei bestehenden Werke in Remscheid, Nantes und Belper (UK) erweitert und ein Werk in Osteuropa gebaut. Wärmepumpen-Spezialist Stiebel-Eltron produziert aktuell noch Vorbestellungen ab. Trotz Produktionsausbau liegt die Wartezeit für eine Stiebel-Eltron-Wärmepumpe noch bei durchschnittlich fünf bis sechs Monaten.