Energiewende E.On und Uniper wollen grünes Ammoniak aus Kanada beziehen

23. August 2022

Ab 2025 sollen 500.000 Tonnen Ammoniak aus Kanada nach Deutschland kommen. Bild: imago images/Joerg Boethling Bild:

An der kanadischen Ostküste soll ab 2025 grüner Wasserstoff in großem Maßstab entstehen. Einen Teil davon haben sich nun deutsche Unternehmen in Form von Ammoniak gesichert.