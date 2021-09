Energiewende EnBW fordert mehr Gaskraftwerke

Kurz vor der Bundestagswahl wird in Deutschland daher mehr denn je darüber diskutiert, ob die Energiewende an ihre Grenzen kommt. Den Progressiven geht der Ausbau nicht schnell genug. Umweltaktivisten wie Grüne, Fridays for Future und Greenpeace fordern ein noch schnelleres Ende der Kohleverstromung – 2030 statt 2038. Union, Sozialdemokraten und Liberale wollen an dem Ausstiegsdatum 2038 für Kohlestrom festhalten – und sorgen sich um die Belastung für Verbraucher und Industrie. Gaskraftwerke spielen in der aktuellen Debatte eher eine Nebenrolle, werden mal als Brückentechnologie gefeiert, mal als fossile CO2-Schleuder verteufelt. Der Technik könnten Innovationen nun zu einer deutlich längeren Lebensdauer verhelfen.



EnBW-Produktionsvorstand Georg Nikolaus Stamatelopoulos fordert ein höheres Tempo beim Ökostrom. „Basis für das zukünftige Energiesystem werden die Erneuerbaren sein“, sagt er der WirtschaftsWoche. „Wir brauchen deren massiven Ausbau, damit wir Deutschlands Klimaziele schaffen.“ Aber: „Die wetterabhängigen Technologien – Wind- und Solarkraft – liefern den Strom nicht immer dann, wenn wir ihn brauchen. Daraus entstehen Überschüsse, die gespeichert werden können, aber auch Defizite, die durch den Einsatz von Speichern und Gaskraftwerken ausgeglichen werden müssen.“