Energiewende Sturmtief „Ylenia“ sorgt für Windstrom-Rekord

Sturmtief „Ylenia“ hat nach einer Analyse des Energiekonzerns E.On für einen Windstrom-Rekordwert gesorgt. Am Mittwoch sei mit 47,12 Gigawatt in der Spitze so viel Windstrom in das deutsche Stromnetz eingespeist worden wie nie zuvor, berichtete E.On am Freitag in München nach Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur. Erreicht worden sei der neue Höchstwert am Mittwochabend.