E.On-Chef Johannes Teyssen gibt Energieriesen neuen Kurs

Teyssen hatte da bereits reagiert und den ersten seiner spektakulären Coups gelandet. Ende 2014 kündigte er überraschend die Aufspaltung von E.On an. Die gesamte konventionelle Stromerzeugung aus Kohle und Gas wurde ausgegliedert und an die Börse gebracht. „Die drastischen Veränderung der globalen Energiemärkte erfordern einen mutigen Neuanfang“, begründete Teyssen den Schritt. E.On sollte ergrünen und Strom künftig allein mit erneuerbaren Energien erzeugen. Teyssens Vorhaben, auf diesem Weg auch die Atomkraftwerke von E.On abzuspalten, durchkreuzte allerdings die Politik. Im vergangenen Herbst dann Teil 2 der Teyssen-Revolution. Die Restbeteiligung von knapp 47 Prozent an Uniper, wie die E.On-Abspaltung inzwischen heißt, wird an den finnischen Uniper-Konzern verkauft. Rund 3,8 Milliarden Euro kann E.On dafür einstreichen. Die Wurzeln von E.On in der konventionellen Stromproduktion hat Teyssen damit endgültig gekappt. Das war aber, wie sich inzwischen gezeigt hat, nur ein Zwischenschritt.