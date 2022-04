Energiewende „Wenn der Süden nicht aufholt, heißt es irgendwann Bremer Motorenwerke“

WirtschaftsWoche: Frau Professor Kemfert, Bayern und Baden-Württemberg hinken nach Ansicht von Kritikern beim Ausbau der Windkraft zurück. Hat der Süden die Energiewende verpasst?

Claudia Kemfert: Zumindest wurde dort bisher zu wenig für die Energiewende getan. Der Norden ist dem Süden voraus. Alle Bundesländer müssen jetzt an einem Strang ziehen, es darf sich keiner verweigern. Bayern und Nordrhein-Westfalen etwa haben den Ausbau der Windenergie mit den Abstandsregeln beinahe zum Erliegen gebracht. Wir brauchen nun klare, einheitliche Rahmenbedingungen. Das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss vervierfacht werden. Wir brauchen Solarenergie auf allen Dächern, Biomasse überall, wo es geht, und Windanlagen auch im Süden. Dafür muss jedes Bundesland zwei Prozent der Flächen bereitstellen.

Bis 2045 sollen in Nord- und Ostsee Windräder mit einer Leistung von 70 Gigawatt aufgestellt werden. Gerät Süddeutschland bei der Energieversorgung in eine Abhängigkeit vom Norden?

Nur wenn der Süden nicht schnell aufholt und selbst Windenergie ausbaut. Energietransport kostet Geld. Die nördlichen Bundesländer sind im Zeitplan. Wir brauchen eine dezentrale Energiewende, und es ist wichtig, dass man sich nicht zu sehr abhängig macht von anderen Bundesländern oder gar anderen Staaten, sondern die Potenziale vor Ort nutzt. Das senkt Kosten, erhöht den Standortvorteil, sichert die Versorgungssicherheit und stärkt sogar die Demokratie. Neue Studien belegen, dass die Akzeptanz von Windparks und Solaranlagen steigt, wenn die Menschen selbst an der Energiewende beteiligt sind.