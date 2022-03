Energiewirtschaft So will RWE für Unabhängigkeit sorgen

Dafür stellte Krebber in Aussicht, dass das nun in aller Eile beschlossene Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel unter Umständen relativ schnell in Betrieb gehen könnte. Ein LNG-Terminal mit Tanklager und Pipelines, so Krebber, wäre wahrscheinlich erst 2026 einsatzbereit. Aber ein „stückweiser“ Aufbau der Infrastruktur sei so denkbar, dass das Terminal in Betrieb gehen könne, möglicherweise vor 2025. Deutschland verfügt bisher über keinen einzigen LNG-Terminal. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte im Bundestag verkündet, dass die Regierung den Aufbau dieser Infrastruktur in Brunsbüttel und Wilhelmshaven forcieren wolle, auch Stade ist als Standort im Gespräch. RWE beteiligt sich in Brunsbüttel.