Enerix-Chef Knuth „Der Wettbewerb zwischen asiatischen und europäischen Herstellern ist nicht fair“

Ein Problem ist der Preisverfall der Hardware. Laut einem Solarunternehmer kostete ein Solarpanel im Januar 2023 noch rund 150 Euro, Ende 2023 war es für unter 100 Euro zu haben. Mussten Sie auch Ihre Preise senken?

Man muss unterscheiden zwischen China-Ware und den in Deutschland fertiggestellten Modulen. China betreibt eine Art Wirtschaftskrieg: Gefühlt macht in jeder größeren Stadt in China gerade ein neuer PV-Hersteller auf und verschifft die Ware nach Europa, weil alle meinen, hier das große Geschäft machen zu können. In den Lagern in Rotterdam liegen chinesische Module mit geschätzt 60 bis 100 Gigawatt Leistung. Zur Einordnung: In Deutschland haben wir 2023 insgesamt Module mit zehn Gigawatt verbaut. Ihre genannten Preise kann ich bestätigen.