Enerix-Chef Knuth „Der Wettbewerb zwischen asiatischen und europäischen Herstellern ist nicht fair“

Sie sprachen vorhin von neuen Wettbewerbern. Darunter befinden sich auch Start-ups, die beachtliche Summen an Investorengeld einsammeln konnten, etwa Enpal, 1Komma5Grad und Zolar – wie sehr ärgern die Enerix?

Ehrlich gesagt nerven mich diese Unternehmen. Mit ihrem eingesammelten Geld und den damit verbundenen Marketingmöglichkeiten hocken sie in Talkshows und lassen sich als die Macher der Energiewende feiern. Aggressives und schnelles Wachstum in Kombination mit den veränderten Marktbedingungen bereitet ihnen aber schon gewisse Probleme. Nicht umsonst musste der ein oder andere Anbieter seine Geschäftsstrategien innerhalb weniger Monate verändern. Was mich aber am meisten ärgert: Schauen Sie mal deren Produktportfolio an. Da ist vielleicht die Unterkonstruktion aus Deutschland, aber der Rest kommt aus China. Eigentlich ein Witz, dass ein paar dieser Start-ups im November 2023 bei einer Veranstaltung mit Robert Habeck zusammensaßen…