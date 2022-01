Enqu ist insolvent Der nächste Energieanbieter ist pleite

Das Problem: Die Anbieter kaufen kurzfristig Energie am Markt ein, haben mit ihren Kunden aber langfristige Lieferverträge mit Preisgarantien. Bei so rasanten Preissprüngen, wie in den vergangenen Monaten, geht ihre Kalkulation nicht mehr auf. Viele Billiganbieter sind denn auch in Turbulenzen geraten und kündigten Tausende Verträge – so wie Enqu im Dezember.



Ob das Vorgehen rechtlich Bestand hat, ist allerdings fraglich. Zudem erhöht die Politik den Druck. So hat die Bundesregierung angekündigt, kurzfristigen Kündigungen von Strom- und Gasverträgen durch Billiganbieter sowie Preissprüngen einen Riegel vorzuschieben. „Wir dürfen die Verbraucher nicht nochmal so im Regen stehen lassen“, sagte jüngst Oliver Krischer (Grüne), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. „Das war und ist eine große Belastung für viele Menschen und ein großer Schock, auf einmal eine Kündigung des Gas- oder Stromanbieters im Briefkasten vorzufinden.“