Erdgasspeicher Wie kriegen wir die Gasspeicher günstiger voll?

Auch die Gasoptionen werden von der THE ausgeschrieben. Können Sie die Funktionsweise noch einmal kurz erklären.

Im Grunde genommen ist das für THE eine klassische Outsourcing-Entscheidung: Mach ich's selbst oder vergebe ich die Aufgabe an Dritte. Die Gasoptionen sind ein Instrument, um die Aufgabe Dritten zu übertragen. Wenn ich einen bestimmten Stand erreichen möchte und ich eine zusätzliche Befüllung über die marktwirtschaftliche hinaus brauche, dann kann ich über Ausschreibungen von Gasoptionen Gashändler in einem wettbewerblichen Verfahren auswählen, die mir vertraglich zusichern, diese zusätzliche Befüllung vorzunehmen. Das ist der Gedanke.



Und in der Branche hieß es: Damit kriegen wir die Speicher trotz Krise voll?

Die Stimmen aus der Branche lauteten: Das ist ein geeignetes Instrument. Aber die THE hat 50 Terawattstunden nicht über die Gasoptionen befüllen lassen, sondern selbst befüllt. Sie hat am Spotmarkt zu Day-Ahead-Preisen Gas eingekauft und so zu einem bestimmten durchschnittlichen Preis eingespeichert. Der Preis für die Befüllung hängt nun davon ab, zu welchem Preis THE das Gas wieder verkaufen kann. Normalerweise würde ein erfahrener Gashändler für die Bewirtschaftung eines Speichers Gas einkaufen und sofort auf Termin verkaufen, sodass er weiß, welche Preisdifferenz zwischen niedrigem Einkaufspreis und höherem Verkaufspreis im Winter er mit der Gasspeicherung risikofrei erwirtschaften wird. Jetzt ist es aber so, dass THE lange Zeit gar nicht über die Möglichkeiten verfügte, auch am Terminmarkt aktiv zu werden.