Erfolgreiche Atomklage Vattenfall schlägt Profit aus dem Atomausstieg – ohne ihn verdient zu haben

Der Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht ist trotzdem Peanuts im Vergleich zu dem, was noch auf den deutschen Steuerzahler in Sachen Atomausstieg zukommt. Vattenfall klagt munter auch noch woanders: Vor dem internationalen Schiedsgericht der Weltbank (ICSID) in Washington D.C. läuft eine weitere Klage gegen den Atomausstieg in Deutschland – da geht es um Investitionsschutz. Vattenfall klagt gegen die dauerhafte Stilllegung der Meiler Krümmel und Brunsbüttel. Da fragt man sich, was für Investitionen? Offenbar haben die Schweden eben nicht genug in die Technologie investiert, sonst hätten die Meiler ja funktioniert. Sollte Vattenfall gewinnen, drohen hier Forderungen von mehreren Milliarden Euro, die Deutschland, also letztlich der Steuerzahler, berappen müsste. Schon 2017 hatten die Bundesverfassungsrichter den Bund dazu verdonnert, 6,3 Milliarden Euro an gezahlter Brennelementesteuer an alle Atomkraftwerksbetreiber zurückzuzahlen.