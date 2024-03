Erhöhung der Mehrwertsteuer Gas wird ab April wieder teurer

Direkt wenig, indirekt und mit Verzug eine ganze Menge. Erdgas wird von den Unternehmen mit unterschiedlichen Strategien beschafft. So kann ein Teil von aktuell geliefertem Gas bereits zwei oder sogar drei Jahre im Voraus bestellt worden sein – zu den damals vereinbarten Preisen. Ein anderer Teil kann wiederum erst am Tag zuvor an der Börse gekauft worden sein.