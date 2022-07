Erneuerbare-Energien-Gesetz und Co. Mehr Öko-Energie: Sind die Ausbauziele überhaupt zu schaffen?

Zudem schlägt Mastiaux vor, alle an dem Ausbauprozess Beteiligten zusammenzubringen und auf ein exaktes Vorgehen zu verpflichten, all jene, die die einzelnen Schritte verantworteten. „Wenn ich das erst meine, muss ich die Teilnehmer dieses Prozesses verpflichten, so lange im Raum sitzen zu bleiben, bis die Gleichung aufgeht“, sagt Mastiaux. „So würde man es in einem Industriekontext machen.“ So könne man die Wahrscheinlichkeit „dramatisch erhöhen“, dass Ziele erreicht würden, sagte Mastiaux im Gespräch mit WiWo-Chefredakteur Beat Balzli. „Das ist der einzige Weg, wie man das Risiko minimiert, am Ende eine Enttäuschung zu erleben.“ Jenseits von Gesetzen bedürfe es aber genau so eines Prozesses, der sich „händisch anhöre.“ Aber „den haben wir noch nicht“ sagte Mastiaux.



