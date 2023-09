Erneuerbare Energien: Kein Interesse an neuen Windparks vor den Küsten Großbritanniens

In Großbritannien hat sich bei der jährlichen Auktion für den staatlich geförderten Ausbau erneuerbarer Energien kein Interessent für neue Windparks auf See gefunden. Entsprechend konnten auch keine neuen Verträge für die Entwicklung verankerter oder schwimmender Offshore-Windkraftanlagen vergeben werden, wie am Freitag aus den Ergebnissen der Vergaberunde hervorging.