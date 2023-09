Erneuerbare Energien Pläne beim Bund: Milliardenschwerer Kauf von Tennet nimmt Fahrt auf

Mitte Oktober soll es soweit sein. Bis dahin möchte die Bundesregierung den milliardenschweren Kauf der deutschen Aktivitäten des niederländischen Stromnetzbetreibers Tennet umgesetzt haben. Deutschland und die Niederlande wollten das Geschäft mit einem Wert von 20 bis 25 Milliarden Euro nun mit Tempo abschließen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Der Kauf müsse innerhalb der nächsten vier Wochen in trockenen Tüchern sein, weil dann das niederländische Parlament in die Pause gehe. Ansonsten könnten die für den 22. November angesetzten Wahlen in den Niederlanden den Verhandlungsparteien einen Strich durch Rechnung machen. Ein möglicher Regierungswechsel berge die Gefahr, dass sich die Gespräche verzögerten, erläuterten die Insider.