Erneuerbare Energien: Schweizerische EIP steigt bei Ostsee-Windpark „Wikinger“ ein

Der schweizerische Infrastruktur-Investor Energy Infrastructure Partners (EIP) beteiligt sich am Windpark „Wikinger“ vor der deutschen Ostsee-Insel Rügen. Der spanische Versorger Iberdrola, der den Windpark entwickelt hat und seit 2018 betreibt, verkauft 49 Prozent der Anteile für rund 700 Millionen Euro an EIP, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten.