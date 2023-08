Erneuerbare Energien: Solarfirma Sonnen plant größten virtuellen Stromspeicher Europas

Das deutsche Solarunternehmen Sonnen will den größten virtuellen Stromspeicher in Europa errichten. „Bereits heute stehen 25.000 sonnenBatterien in ganz Deutschland dafür bereit, was einer Kapazität von zusammengenommen rund 250 Megawattstunden (MWh) entspricht. Ziel ist es, dass diese Kapazität in den nächsten Jahren auf eine Gigawattstunde (GWh) zu steigern“, teilte die Tochter des Energiekonzerns Shell am Mittwoch mit. Damit stünde dem Stromnetz ein dezentraler Pufferspeicher zur Verfügung, der Angebot und Nachfrage von erneuerbarem Strom ausgleichen könne.