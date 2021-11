Essener Energiekonzern Die erstaunliche Wandlung von RWE

Tatsächlich wird knapp ein Drittel des Stroms von RWE immer noch mit Kohle produziert, 14 Prozent mit Kernenergie. Nur knapp 20 Prozent entstammen bislang den erneuerbaren Energien. Und mit Kohle und Atom verdient RWE auch immer noch gut Geld. Dennoch ist es eine bemerkenswerte Wandlung und Neuausrichtung, die Krebber hier vollzieht: RWE will er vom Schmuddelkind zum Vorbild der grünen Transformation machen.



Die Strategie hat Krebber am Montag natürlich mit konkreten Zahlen und Zielen unterfüttert, die er in einer Pressekonferenz am Montagnachmittag als „ambitioniert, aber noch erreichbar“ beschrieb. So will RWE seine grüne Erzeugungskapazität von jetzt 25 auf 50 Gigawatt erhöhen, also verdoppeln. Und zwar mit erhöhtem Tempo. Bislang wollte das Unternehmen seine Gesamtleistung bei den Erneuerbaren um durchschnittlich 1,5 Gigawatt pro Jahr steigern, künftig sollen es durchschnittlich 2,5 Gigawatt sein. Und das schnelle Ergrünen soll sich auszahlen. Bis 2030 rechnet RWE mit Gewinnsteigerungen von bis zu neun Prozent pro Jahr, im Jahr 2030 mit einem operativen Ergebnis von fünf Milliarden Euro. Zuletzt hatte RWE sein Ergebnis vor allem wegen der guten Ergebnisse bei traditionellen Energieträgern – in der Kernenergie und der Kohle – halten können. Das soll sich in Zukunft ändern.