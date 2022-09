Essener Energiekonzern Steag-Aufsichtsratschef Gerhard Jochum geht – nach sieben Monaten im Amt

Es ist eine knappe Erklärung – mit Sprengkraft für den Essener Steinkohleverstromer Steag. In einem auf den heutigen Donnerstag datierten Schreiben erklärt Gerhard Jochum, bisheriger Aufsichtsratsvorsitzende des Konzerns, seinen Rückzug: „Wie bereits avisiert erkläre ich hiermit die Niederlegung meines Mandats als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der STEAG GmbH“, heißt es in dem Brief, der der „WirtschaftsWoche“ vorliegt. In einem zweiten Schreiben erklärt Jochum „die Niederlegung meines Mandats als Mitglied des Aufsichtsrates der KSBG GmbH.“