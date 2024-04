EU-Kommission Ermittlungen gegen chinesische Windkraftunternehmen eingeleitet

Bei einer Rede in Princeton in den Vereinigten Staaten drängte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Nachmittag auf weitere Schritte. Es brauche mehr, als sich jeden Fall einzeln anzusehen. „Wir brauchen einen systematischen Ansatz. Und das müssen wir machen, bevor es zu spät ist“, so die dänische Spitzenpolitikerin. Es dürfe sich nicht wiederholen, was der Solarindustrie passiert sei.