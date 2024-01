EverWind Widerstand gegen Wasserstoff für Deutschland

Auch in anderen Gemeinden formt sich Widerstand gegen die insgesamt 89 Windräder, mit denen das Unternehmen EverWind bis Ende nächsten Jahres den „Phase 1“ getauften Start seiner Wasserstoff-Ambitionen markieren will. Als erstes sollen dann 200.000 Tonnen Ammoniak, in das der Wasserstoff für den Transport umgewandelt wird, nach Deutschland verschifft werden. Die Energiekonzerne Eon und Uniper hatten im August 2022 entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnet. Verträge gibt es allerdings noch nicht. Für „Phase 2“, wenn EverWind jährlich eine Million Tonnen Ammoniak nach Deutschland verkaufen will, sollen nach Unternehmensangaben mehr als 300 weitere Windräder auf einer Fläche aufgestellt werden, die so groß ist wie zweimal Frankfurt am Main. Zum Vergleich: Heute drehen sich insgesamt rund 300 Windmühlen in ganz Nova Scotia. Zu etwa einem Drittel hängt die Stromversorgung der Provinz noch am Kohlestrom. Nochmal so viel Elektrizität wird aus der Verbrennung von Gas, Öl und Petrolkoks gewonnen.