Exklusive Verhandlungen Siemens Gamesa will Teile von insolventer Senvion kaufen

Die Siemens-Windkraft-Tochter Gamesa steht vor der Übernahme von Teilen des insolventen Windrad-Herstellers Senvion. Beide Unternehmen bestätigten am Montag exklusive Verhandlungen über „ausgewählte europäische Service- und On-shore-Geschäfte“. Die Verträge sollen bis Ende des Monats unter Dach und Fach sein. Siemens Gamesa interessiert sich dabei laut Verhandlungskreisen für das Geschäft mit der Wartung und Instandhaltung von Windanlagen an Land sowie die Produktion von Rotorblättern in Portugal. Damit könnten gut die Hälfte der rund 3500 verbliebenen Arbeitsplätze gerettet werden, sagte einer der Insider. Zum Kaufpreis machten Gamesa und Senvion keine Angaben. Senvion beschäftigt noch 1400 bis 1500 Mitarbeiter in Deutschland.