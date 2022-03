Explodierende Energiepreise Streit um Neukundentarife: Verbraucherzentrale unterliegt vor OLG

Rheinenergie hatte nach eigenen Angaben innerhalb weniger Tage mehr als 25.000 neue Kunden bekommen. Für sie habe man zu aktuellen Börsen-Höchstpreisen Energie nachbeschaffen müssen. Diese Mehrkosten habe man mit den neuen Tarifen an die neuen Kunden weitergegeben, hieß es in einer Stellungnahme. Die Verbraucherzentrale erwägt jetzt nach eigenen Angaben in der gleichen Sache eine neue Klage in einem sogenannten Hauptsacheverfahren, in dem am Ende gegebenenfalls der Bundesgerichtshof entscheiden könnte. Zwei ähnliche Verfahren gegen andere Stadtwerke in NRW laufen noch.



