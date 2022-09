Explodierende Kosten Strompreisexplosion in Duisburg: Welche Städte knacken noch die 2000-Euro-Marke?

Sechs Städte überschreiten dabei die 2000-Euro-Jahresmarke: Cottbus, Brandenburg an der Havel, Bochum, Schweinfurt und Uelzen gehören mit zu den teuersten Strom-Städten. Mit durchschnittlich 2761 Euro pro Jahr zahlen Verbraucher in Duisburg am meisten für die Elektrizität.



Im Gegensatz dazu gibt es noch immer Städte und Landkreise, die pro Jahr durchschnittlich weniger als 1000 Euro zahlen. Darunter: Amberg, Baden-Baden, Dingolfing-Landau, Erlangen, Heilbronn, Landsberg am Lech, Landshut und Lindau am Bodensee. Mit Abstand am günstigsten ist der Strom in Bremen. Dort zahlen Verbraucher im Durchschnitt 889 Euro im Jahr.