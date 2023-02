Fatales Zeichen für die Energiewende Dänemark stoppt Offshore-Windprojekte

Eigentlich war das Open-Door-Verfahren in Dänemark vor allem für kleine Windparks in Küstennähe gedacht. Doch im vergangenen Jahr gaben der dänische Energiekonzern Orsted und der Fondsmanager für erneuerbare Energien „Copenhagen Infrastructure Partners“ (CIP) bekannt, sich in einer gleichwertigen Partnerschaft zusammenzuschließen und vier Windparks in der Nordsee und der baltischen See mit einer Gesamtleistung von 5,2 Gigawatt zu entwickeln. Beide Unternehmen hatten sich auch für den Bau des Thor-Windparks in der klassischen Auktion beworben. Die 5,2-Gigawatt-Windparks, die nun in Planung sind, laufen allerdings über das Open-Door-Verfahren.