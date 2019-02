Flüssigerdgas Altmaier rechnet mit zwei LNG-Terminals in Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht von zwei neuen Terminals in Deutschland zum Import von Flüssigerdgas (LNG) etwa aus den USA aus. Er sei zuversichtlich, dass „mindestens“ zwei Terminals gebaut werden, sagte Altmaier am Dienstag bei einer LNG-Konferenz mit US-Vertretern in Berlin. Bisher war vom Bau eines Terminals die Rede gewesen. Der CDU-Politiker nannte als mögliche Standorte für LNG-Terminals Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade. Die Bundesregierung will den Bau mit staatlichen Fördergeldern unterstützen.