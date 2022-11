Flüssigerdgas-Terminal fertig So feiert Wilhelmshaven seine erste LNG-Party

Dieses schwimmende Terminal, im Fachjargon Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) genannt, wird der Bundesregierung von der norwegischen Reederei Hoegh vermietet und soll künftig das gekühlte LNG aus Tankern erwärmen und in Gas verwandeln – und Deutschland so von Wilhelmshaven aus mit 5 bis 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr versorgen. Neben dem schwimmenden Terminal in Wilhelmshaven soll in diesem Jahr noch ein weiteres FSRU in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein in Betrieb gehen, im nächsten Jahr kommen, so der Plan, FSRUs in Stade in Niedersachsen sowie in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern dazu und auch in Wilhelmshaven soll ein weiteres FSRU festgemacht werden.