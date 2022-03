Flüssiggas Deshalb setzt EnBW auf Gas aus Stade

Flüssiggas, das so genannte LNG, spielt dabei in den Überlegungen der Bundesregierung eine zentrale Rolle. Deshalb flog Habeck nach Katar, deshalb verhandelt er mit den Amerikanern – deshalb drängt die Bundesregierung aber auch auf den Bau von LNG-Terminals in Deutschland. Dort gibt es nämlich bislang keine. Wenn Deutschland Flüssiggas beziehen will, muss das bislang etwa in Terminals in Rotterdam in den Niederlanden oder in Zeebrügge in Belgien angelandet und „regasifiziert“ werden.