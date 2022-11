Flüssiggas Kosten für deutsche LNG-Terminals mehr als verdoppelt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte den Bau des ersten deutschen Terminals für Flüssiggas (LNG) innerhalb von 200 Tagen als zentralen Baustein für die Energie-Sicherheit gelobt. „Deutschland kann schnell sein und mit hoher Entschlossenheit Infrastrukturprojekte voranbringen, wenn Bund und Länder und die Projektbeteiligten an einem Strang ziehen“, sagte er am Dienstag anlässlich der Fertigstellung des schwimmenden Terminals in Wilhelmshaven. Ein zweites Terminal soll in Brunsbüttel ebenfalls zum Jahreswechsel in Betrieb gehen. Ein weiteres, privates Terminal wird den Planungen zufolge in Lubmin ebenfalls bereit sein.