Flüssiggasanlage Wie Streiks in Australien den europäischen Gaspreis in die Höhe treiben

Ein Streik in einer Flüssiggasanlage in Australien hat den europäischen Gaspreis am Freitag nach oben getrieben – Freitag Vormittag kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 36,20 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa elf Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt lag der Preis bei 34,50 Euro.